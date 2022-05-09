‬ماكرون للأوروبيين: افعلوا كل شيء حتى لا تنتصر روسيا بأوكرانيا لكن دون إذلالها

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين): "يجب على الأوروبيين أن يفعلوا كل شيء حتى تتمكن أوكرانيا من الصمود ولا تنتصر روسيا أبداً".
وأضاف "ماكرون" خلال مشاركته في البرلمان الأوروبي بستراسبورغ: "في سبيل إنهاء الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا، يجب بناء السلام من دون إذلال روسيا"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف: "غداً سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبداً، سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة، لكن ذلك لن يحصل من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضاً، ولا حتى بالإذلال".
واعتبر أنه عندما يعود السلام إلى التراب الأوروبي، سيتعين بناء توازنات أمنية جديدة من دون الاستسلام أبداً للإغراء أو الإذلال، ولا لروح الانتقام.