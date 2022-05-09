‬ماكرون للأوروبيين: افعلوا كل شيء حتى لا تنتصر روسيا بأوكرانيا لكن دون إذلالها

وأضاف: "غداً سيكون لدينا سلام نبنيه، دعونا لا ننسى ذلك أبداً، سيتعين علينا القيام بذلك مع أوكرانيا وروسيا حول الطاولة، لكن ذلك لن يحصل من خلال رفض أو استبعاد بعضنا بعضاً، ولا حتى بالإذلال".