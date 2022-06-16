ماكرون وشولتس ودراغي يصلون إلى العاصمة الأوكرانية

وفي كييف، سينضم الثلاثة أيضًا الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي وصل بمفرده صباحاً على ما أظهرت لقطات عدة بثت عبر حسابه على "تويتر".

ويفترض أن يتوجه القادة الثلاثة صباح الخميس إلى "موقع قتال ارتكبت فيه مجازر"أثناء الاحتلال الروسي لضواحي كييف في مارس، بحسب الرئيس الفرنسي، قبل لقاء الرئيس زيلينسكي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية وألمانية قبل ذلك أن القادة الأوروبيين الثلاثة استقلوا قطارا في غيشوف في بولندا، وفق محطة "تسي دي اف" الألمانية وصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية التي نشرت صورا للقادة الثلاثة في القطار.

ويتوقع أن يكرر الرئيس الأوكراني طلبه بمد كييف بشحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يعتبر أساسياً لمواجهة قوة النار الروسية.