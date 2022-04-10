"ماكرون" وهامش الخطأ.. فرنسا تختار رئيسها وهتاف "لوبان" سننتصر!

لكن شعبية الرئيس الذي ينتمي لتيار الوسط تراجعت لعدة أسباب منها دخوله المتأخر إلى الحملة الانتخابية؛ إذ لم يُعقد سوى تجمع انتخابي واحد كبير؛ وهو الأمر الذي اعتبره حتى أنصاره مخيبًا للآمال، وتركيزه على خطة لا تحظى بالشعبية لرفع سن التقاعد، إلى جانب الارتفاع الحاد في التضخم.