"ماكرون" يتصدر آخر استطلاع الرأي.. وترجيح بفوزه بالانتخابات الرئاسية

أظهر استطلاع للرأي، اليوم (الاثنين)، استمرار تصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنافسيه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تجرى في 10 إبريل المقبل.
تليه منافسته اليمينية مارين لوبان، التي أظهر الاستطلاع وصولها لجولة الإعادة.
وأفاد الاستطلاع بحصول "ماكرون" في الجولة الأولى على 30% من الأصوات مقابل، 18% لمنافسته اليمينية مارين لوبان، و11% لليساري جان لوك ميلينشون و11% لفاليري بيكريسي و11%لليميني إريك زمور، وفقاً لـ"رويترز".
ورجح الاستطلاع فوز "ماكرون" بالانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة بنسبة 58% من الأصوات ضد "لوبان".