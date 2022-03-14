"ماكرون" يتصدر آخر استطلاع الرأي.. وترجيح بفوزه بالانتخابات الرئاسية

أظهر استطلاع للرأي، اليوم (الاثنين)، استمرار تصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمنافسيه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تجرى في 10 إبريل المقبل.