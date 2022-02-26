"ماكرون" يُحذّر من أن الحرب في أوكرانيا ستطول

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، من أن الحرب في أوكرانيا ستطول.

وقال "ماكرون" لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس: "عادت الحرب إلى أوروبا، ومن المؤكد أنه ستكون هناك عواقب على صادراتنا في القطاعات الرئيسية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وتحدث الرئيس الفرنسي لمدة عشرين دقيقة أمام قادة المنظمات المهنية.

ويخشى المتخصصون في مجال الأغذية من إجراءات انتقامية روسية من شأنها أن تشل التجارة ردًّا على العقوبات الغربية.

وفرنسا هي تاسع أكبر مورد للمنتجات الغذائية الزراعية لروسيا، بقيمة 780 مليون يورو سنويًّا، وفقًا لجمعية الصناعات الزراعية الفرنسية "أنيا"، وهناك العديد من الشركات الفرنسية الكبيرة في أوكرانيا تعمل خصوصًا في قطاع الألبان والحبوب والبذور.