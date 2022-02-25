في اتصال هاتفي.. "بوتين" و"ماكرون" يبحثان الوضع العسكري في أوكرانيا

أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، اتصالاً هاتفياً، بشأن العملية العسكرية التي تشنّها روسيا في أوكرانيا، وفق ما أفاد به "الكرملين".

وأوضح "الكرملين"، في بيان عقب الاتصال، أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا بشكلٍ جدي وصريح، مشيرًا إلى أن بوتين قدّم خلال المحادثة شرحاً مفصلاً لأسباب وملابسات قرار تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون طالب بوقفٍ فوري للهجوم الروسي على أوكرانيا، وذكّر بأن روسيا تعرّض نفسها لعقوبات واسعة النطاق.