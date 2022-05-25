"مالي": احتمالية إحياء الاتفاق النووي الإيراني ضعيفة

قدّر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، احتمالية إحياء الاتفاق النووي مع إيران المبرم في عام 2015، بأنها "ضعيفة في أفضل الأحوال"، مؤكدًا خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم "الأربعاء"، استعداد واشنطن لفرض وتكثيف العقوبات على طهران في حال عدم التوصل لاتفاق.