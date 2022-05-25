"مالي": احتمالية إحياء الاتفاق النووي الإيراني ضعيفة

قدّر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، احتمالية إحياء الاتفاق النووي مع إيران المبرم في عام 2015، بأنها "ضعيفة في أفضل الأحوال"، مؤكدًا خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم "الأربعاء"، استعداد واشنطن لفرض وتكثيف العقوبات على طهران في حال عدم التوصل لاتفاق.
وبيّن "مالي" في الجلسة التي خصصت لبحث ملف محادثات فيينا، أن أمريكا مستعدة للرد على أي تصعيد إيراني تجاه إسرائيل وحلفاء واشنطن الآخرين في منطقة الشرق الأوسط؛ وفقًا لـ"رويترز".
وقال: "إذا استمرت إيران في تقديم مطالب خارج الاتفاق النووي، فستستمر الولايات المتحدة في رفضها ولن يكون هناك اتفاق"، في إشارة إلى مطالب إيران برفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للإرهاب.
ولفت المبعوث الأمريكي إلى أن أي اتفاق محتمل جديد مع طهران سيطرح أمام الكونجرس لمراجعته.