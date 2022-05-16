ما الذي اكتشفه زعيم كوريا الشمالية في إحدى الصيدليات حتى يأمر الجيش بالتدخل؟

انتقد الزعيم كيم جونغ-أون السلطات الصحية في كوريا الشمالية، اليوم (الاثنين) على نهجها في التصدي لوباء "كوفيد -19" الذي أودى بحياة 50 شخصًا منذ إعلان ظهوره رسميًا في البلاد.