ما الذي اكتشفه زعيم كوريا الشمالية في إحدى الصيدليات حتى يأمر الجيش بالتدخل؟

انتقد الزعيم كيم جونغ-أون السلطات الصحية في كوريا الشمالية، اليوم (الاثنين) على نهجها في التصدي لوباء "كوفيد -19" الذي أودى بحياة 50 شخصًا منذ إعلان ظهوره رسميًا في البلاد.
ودعا "كيم" الجيش للتدخل لحلّ مشكلات تتعلّق بـاحتياطي الأدوية في بيونغ يانغ، عقب زيارته لصيدلية في العاصمة، وفقاً لـ"فرانس 24".
وفي إشارة إلى خطورة الوضع، ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة أنّ "كيم" انتقد بشدة مسؤولي الحكومة وهيئة الصحة العامة المكلفين بتوفير الأدوية؛ بسبب موقفهم غير المسؤول، ولأنهم لم يشمّروا عن سواعدهم أو يقدروا حجم الأزمة الحالية.
وأضافت أن "كيم" بين خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي، أنّ الأوامر لم تُنفّذ في شكل صحيح حتّى الآن، والأدوية لم يجر توفيرها بالشكل اللازم للصيدليات، وأن الصيدليات لم تلتزم بأمر فتح أبوابها 24 ساعة.
وأوضحت أن الزعيم الكوري الشمالي أمر اللجنة العسكريّة بالعمل فورًا على تحقيق استقرار في إمدادات الأدوية في مدينة بيونغ يانغ، حيث كشف رسمياً عن أولى حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في كوريا الشمالية الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من فرض الإغلاق على نطاق واسع، لا تشير وكالة الأنباء الرسمية صراحة إلى الوباء ولكنها تتحدث عن "حمّى".