ما رد المحكمة على طلب "ترامب" بالعودة إلى "تويتر"؟

رفضت محكمة في كاليفورنيا، شكوى تَقدم بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد "تويتر"، ليتمكن من العودة إلى شبكة "تويتر"، التي مُنع من استخدامها بتهمة التحريض على العنف في يناير 2021؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).
وقال القاضي جيمس دوناتو كاليفورنيا: "إن مقدمي الشكوى ليسوا في موقع قوة؛ لأن تويتر شركة خاصة والبند الأول من الدستور يطبق فقط على القيود على حرية التعبير التي تفرضها الحكومة".
وأوضح أن النظام الداخلي لـ"تويتر" يعطي الإذن التعاقدي لها بالتحرك كما تشاء على صعيد أي حساب أو محتوى مهما كان السبب أو دون سبب حتى.
وطلب "ترامب" من المحكمة، اعتبار الفصل 230 من قانونٍ عائد لعام 1996 يحمي مضيفي الإنترنت من ملاحقات مرتبطة بمحتويات تنشرها أطراف أخرى، مخالفًا للدستور.
ومُنع دونالد ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، بعد هجوم أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، الذي يتهم بالتحريض عليه، وبررت هذه المنصات قرارها بمخاطر حصول تحريضات جديدة على العنف.