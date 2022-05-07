ما رد المحكمة على طلب "ترامب" بالعودة إلى "تويتر"؟

ومُنع دونالد ترامب من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، بعد هجوم أنصار له على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، الذي يتهم بالتحريض عليه، وبررت هذه المنصات قرارها بمخاطر حصول تحريضات جديدة على العنف.