ما هي إمكانية حدوث حرب نووية؟.. روسيا تصعّد و"الناتو" يؤكد: تحت السيطرة

حرب عالمية ثالثة

وردًّا على ذلك كتب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في تغريدة على "تويتر" أنه تَحدث مرة أخرى عبر الهاتف الرئيس الأمريكي لمناقشة "قضايا أمنية". أما وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"؛ فأكد استعداد بلاده للحوار مع الغرب، محذرًا الدول الغربية من تصعيد نووي في حرب أوكرانيا. وقال: "الجميع يدركون أن حربًا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا حربًا نووية، ولن نسمح بالاستفزازات التي تجعلنا نفقد صوابنا؛ لكن إذا بدأوا (الغرب) في شن حرب حقيقية ضدنا، فعلى من يثيرون مثل هذه الأمور أن يفكروا في الأمر، وأعتقد أنهم يفكرون بالفعل".