ما هي إمكانية حدوث حرب نووية؟.. روسيا تصعّد و"الناتو" يؤكد: تحت السيطرة

- لماذا يرجّح الخبراء العسكريون استخدام الأسلحة النووية قصيرة المدى.
- ما حقيقة تطوير أوكرانيا أسلحة نووية في محطة تشرنوبل النووية.
- وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بالاستفزازات التي تجعلنا نفقد صوابنا.
في حين يواصل الجيش الروسي تمدده في الأراضي الأوكرانية لليوم الـ12، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الدولية التي تُفرض على روسيا هي "إعلان الحرب"؛ مطالبًا أن تكون أوكرانيا "محايدة وغير نووية" وإخلاءها من السلاح، ويردّ عليه الرئيس الأوكراني بأن بلاده تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
تصعيد خطير
وسط هذه الحالة المتوترة من التصعيد الخطير للنزاع؛ اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بأنها قريبة من صنع سلاح نووي عبارة عن "قنبلة قذرة" باستخدام البلوتونيوم، وإن أوكرانيا تُطور أسلحة نووية في محطة تشرنوبل النووية. كما أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات بوضع أسلحة بلاده الرادعة -بما في ذلك الأسلحة النووية- في حالة تأهب خاصة. وقال: "كل من يحاول إعاقة عملنا، ناهيك عن خلق تهديدات لبلادنا وشعبنا؛ يجب أن يعرف أن الرد الروسي سيكون فوريًّا ويؤدي إلى عواقب لم يشهدها في التاريخ".
حرب عالمية ثالثة
وردًّا على ذلك كتب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" في تغريدة على "تويتر" أنه تَحدث مرة أخرى عبر الهاتف الرئيس الأمريكي لمناقشة "قضايا أمنية". أما وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"؛ فأكد استعداد بلاده للحوار مع الغرب، محذرًا الدول الغربية من تصعيد نووي في حرب أوكرانيا. وقال: "الجميع يدركون أن حربًا عالمية ثالثة لا يمكن أن تكون إلا حربًا نووية، ولن نسمح بالاستفزازات التي تجعلنا نفقد صوابنا؛ لكن إذا بدأوا (الغرب) في شن حرب حقيقية ضدنا، فعلى من يثيرون مثل هذه الأمور أن يفكروا في الأمر، وأعتقد أنهم يفكرون بالفعل".
هجوم مفاجئ
وحول مدى احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية، ذكر عدد من الخبراء العسكريين أن "بوتين" برر قراره بشأن القوات النووية على أنه رد فعل دفاعي على فرض العقوبات الاقتصادية على بلاده؛ ولكن في خارج روسيا يُنظر إلى القرار بشكل عام على أنه طريق أمام روسيا لاستخدام أسلحتها النووية في هجوم مفاجئ.
افتراضات زائفة
وأكدوا أن هذا وضع بالغ الخطورة ينطوي على رسائل مختلطة، مع إمكانية أن يؤدي احتمال سوء تفسيره إلى اتخاذ قرارات على أساس افتراضات زائفة، وأنه إذا ما قررت روسيا استخدام الأسلحة النووية في هجومها على أوكرانيا؛ سيؤدي ذلك إلى رد واسع النطاق من جانب الناتو.. ومن المرجّح استخدام أسلحة نووية قصيرة المدى يُعتقد أنه يوجد منها أكثر من ألف قطعة؛ حيث سيتم نقلها من المخزون وتوصيلها بالصواريخ أو وضعها في قاذفات قنابل، وقذائف مدفعية.
نشر الصواريخ
وأشاروا إلى أنه، في ظل فشل المحاولات الدبلوماسية لإقناع روسيا عن استكمال هجومها على أوكرانيا؛ فقد تُقرر دول الناتو التدخل لمنع إطلاق الأسلحة النووية الروسية من خلال قصف مواقع تخزينها ومواقع نشر الصواريخ مسبقًا؛ مما يعني الانجرار إلى حرب نووية كبرى مع روسيا.
السيطرة
ومن جانبه أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الحلف لن يغير من وضع قواته النووية ردًّا على قرار الرئيس الروسي. كما أكد أن الحلف مسؤول عن عدم خروج الوضع عن السيطرة. أما الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، فقال في رده على أسئلة الصحفيين، إنهم لا ينبغي أن يقلقوا من خطر توجيه ضربة نووية.
تغيير ملموس
من جانبها، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها لم ترصد أي تغيير "ملموس" في الوضع النووي الروسي، منذ أن وضع الرئيس بوتين قوته الرادعة في حالة تأهب.