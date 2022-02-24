مبرراً اجتياح أوكرانيا.. "بوتين": لقد أجبرنا على اتخاذ هذه الخطوة

برر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، شنه الحرب على أوكرانيا، بالقول: "لم تكن هناك أي فرصة للتصرف بطريقة مختلفة، فكل المحاولات الروسية لتغيير الوضع باءت بالفشل.. لقد أجبرنا على اتخاذ هذه الخطوة".

وأضاف في لقاء مع رؤساء الشركات الكبرى في موسكو: "إن روسيا كان عليها التحرك نظراً إلى المخاطر الكبيرة التي كانت تواجهها".

واعترف "بوتين" بأنه لا يمكن التنبؤ بالمخاطر الجيوسياسية للعملية العسكرية ضد أوكرانيا.

وحول مطالب أوكرانيا باستبعاد روسيا من نظام "سويفت" الدولي للمعاملات المالية، قال: "إن روسيا ستظل جزءاً من الاقتصاد العالمي، ولا تخطط لتدمير النظام الذي تنتمي له، ويجب على شركاء موسكو أن يتفهموا ذلك، ويجب ألا يدفعونا خارج هذا النظام".