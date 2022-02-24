روسيا تجتاح أوكرانيا .. خط زمني للحرب

أعلنت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت في مهاجمة وحداتها ونقاط التفتيش بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة ليس من روسيا فقط بل من بيلاروسيا ومن شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا عام 2014.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لحرس الحدود الأوكراني أن الهجمات تستهدف مناطق شرقي وشمالي أوكرانيا، وهي لوهانسك وسومي وخاركيف وتشرنيهيف وجيتومير.