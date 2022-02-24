روسيا تجتاح أوكرانيا .. خط زمني للحرب

ØµÙØ± ÙÙ Ø±ÙØÙØ§Øª Ø±ÙØ³ÙØ© Ø£Ø³ÙØ·ØªÙØ§ Ø§ÙØ¯ÙØ§Ø¹Ø§Øª Ø§ÙØ£ÙÙØ±Ø§ÙÙØ© ÙØ±Ø¨ #ÙÙÙÙ— Ø§ÙØ¹Ø±Ø¨ÙØ© Ø¹Ø§Ø¬Ù (@AlArabiya_Brk) February 24, 2022
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم انه لا خطط حالياً بشأن إرسال قوات من التحالف إلى أوكرانيا.
طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، بوقف العمليات العسكرية فوراً ضد أوكرانيا، وسحب القوات الروسية من كل الأراضي الأوكرانية.
قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% تزامناً مع الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 7.3% لتُتداول عند 98.8 دولار للبرميل يوم الخميس.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7.57% إلى 104.17 دولارًا للبرميل، متجاوزة مستوى 100 دولار لأول مرة منذ 2014.
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده قطعت علاقتها الدبلوماسية مع روسيا، مطالبًا شعب بلاده بحمل السلاح والدفاع عن أرضهم، مؤكدًا في كلمة تلفزيونية أن الجيش يرد بقوة على الاعتداءات الروسية.
وقال: كل أوكراني يستطيع حمل السلاح عليه أن يتوجه إلى مراكز التدريب، ولدينا مصابون كثر نتيجة القصف الروسي، ولدينا كل الموارد الضرورية والبنوك تعمل كالمعتاد.
أعلنت كل من بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الخميس، تفعيل المادة رقم 4 من اتفاق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تجتمع هذه الدول تحت عضويته، فيما قالت الحكومة الإستونية: إن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل "تهديدًا لأوروبا بأكملها".
وبموجب المادة 4 من الاتفاقية ستتشاور الأطراف معًا، بطلب أي من الدول الأعضاء، حول سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي أو أمن ذلك بأي من الدول الحلفاء.
قالت وسائل إعلام أوكرانية: إن هناك دوي انفجارات في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، فيما طالبت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف سكان المدينة بالتوجه إلى الملاجئ.
وقال التلفزيون الأوكراني: دبابات روسية دخلت مناطق تسيطر عليها كييف في لوهانسك، وسط اندلاع قتال عنيف.
أعلنت خدمة حرس الحدود الأوكرانية أن القوات الروسية بدأت في مهاجمة وحداتها ونقاط التفتيش بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والأسلحة الصغيرة ليس من روسيا فقط بل من بيلاروسيا ومن شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا عام 2014.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان لحرس الحدود الأوكراني أن الهجمات تستهدف مناطق شرقي وشمالي أوكرانيا، وهي لوهانسك وسومي وخاركيف وتشرنيهيف وجيتومير.
طلبت أوكرانيا من تركيا، الخميس، إغلاق مضيقي البسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، وذلك بعد أن شنّت القوات الروسية هجمات عسكرية على جارتها.
وقال سفير أوكرانيا لدى أنقرة إن بلاده طلبت من تركيا إغلاق المضيقين الحيويين أمام السفن الروسية، كما ترغب كييف في فرض عقوبات على موسكو.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، فرار أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين، تاركين الأسلحة خلفهم.
وبعثت وزارة الدفاع الروسية رسالة طمأنة للمدنيين في أوكرانيا، أكدت فيها أن "القوات المسلحة لا تضرب المدن الأوكرانية، ولا خطر على المدنيين".
عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حديث تلفزيوني، صباح اليوم الخميس، عن استيائه من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بعد أن شنّت روسيا هجمات على أهداف في أوكرانيا.
وفي حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حول استعدادات الرئيس الأمريكي "بايدن" في متابعة الأحداث، والرد على الهجمات الروسية، قال "ترامب": لا أعتقد أنه يتابع الأوضاع، على الأرجح جو بايدن نائم الآن".
قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% لأعلى مستوى منذ أكثر من عام؛ إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد عملية عسكرية روسية على أوكرانيا.
وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1939.97 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8% إلى 1943.90 دولارًا للأوقية.
أعلن حرس الحدود الأوكراني أن القوات البرية الروسية دخلت أوكرانيا، الخميس، بعد قصف عدة مواقع في الداخل الأوكراني.
وأكد أن "أرتالًا من الجيش الروسي تعبر الحدود الأوكرانية من عدة مناطق".
وفي وقت سابق، قال حرس الحدود الأوكراني: إن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا؛ مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية تردّ بإطلاق النار.
نفى الجيش الأوكراني صحة المزاعم عن تنفيذ القوات الروسية عملية إنزال جوي في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود.
نفت السلطات الروسية، الخميس، إسقاط إحدى طائراتها في شرق أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، فيما لم تعلق موسكو بعد على إعلان كييف إسقاط 5 طائرات روسية ومروحية واحدة في إقليم لوغانسك.
سقطت أجزاء من صواريخ على مناطق سكنية في العاصمة الاوكرانية كييڤ بعد أن أطلقتها القوات الروسية
أعلن حرس الحدود الأوكراني، الخميس، أن أوكرانيا تتعرض لهجوم مدفعي على طول حدودها الشمالية مع روسيا وبيلاروسيا، مشيراً إلى أن القوات الأوكرانية ترد بإطلاق النار.
وأوضح حرس الحدود الأوكراني أن الهجوم الروسي جاء من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم، حسبما نقلت "رويترز".
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن العملية العسكرية الروسية في دونباس "حدث مؤسف للغاية بالنسبة للعالم كله".
أعلنت تركيا، اليوم الخميس، إلغاء جميع رحلاتها المقررة إلى أوكرانيا بسبب الظروف الأمنية المتردية.
حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران من خطورة التحليق في أجواء أوكرانيا، بعد إعلان روسيا عملية عسكرية، الخميس.
أوقفت بورصة موسكو التداولات، اليوم الخميس، كإجراء احترازي بعد تراجع البورصة في ظل تصاعد التوتر جراء الأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".
أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية صباح اليوم الخميس أن وحدات قواتها شنت عملية عسكرية في بلدة شاستيه الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية في دونباس.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة عالية الدقة تقوم بتعطيل البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران الجيش الأوكراني.
دوت صفارات الإنذار دوت في وسط مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، الجمعة، بعد أن أعلن زعيم انفصالي مدعوم من موسكو في المنطقة الانفصالية إجلاء السكان تحسبا لقصف أوكراني.
NOW - Sirens sound in #Donetsk after separatist leader announced the evacuation of civilians to Russia.pic.twitter.com/fdMcHzt1mL— Disclose.tv (@disclosetv) February 18, 2022
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.
صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن روسيا بدأت حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا، مفيدًا أن مدن مسالمة تتعرض للقصف وأن بلاده ستدافع عن نفسها وستنتصر.
أفاد مراسل بي بي سي في كييف، بول آدامز، أنه سمع خمسة إلى ستة "انفجارات بعيدة" في العاصمة الأوكرانية كييف، ويقول إن هناك تقارير واردة عن انفجارات في أماكن أخرى من البلاد.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنفذ عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، مشيرا إلى أن روسيا لا يمكنها القبول بالتهديدات الآتية من أوكرانيا، ودعا بوتين جيش أوكرانيا إلى "إلقاء السلاح".
وقال "بوتين" إنه يريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من "النازيين الجدد".
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان انه سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، وتم سماع دوي إطلاق نار قرب مطار بوريسبيل في كييف .