متجاهلة تحذيرات بوتين في مكالمة السبت.. فنلندا تتقدم بطلب الانضمام لـ"الناتو" رسميًّا

وكان الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، قد أجرى اتصالًا هاتفيًّا، يوم السبت، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن مساعي البلد الاسكندنافي للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التي أثارت استياء موسكو، في محادثة وصفها بأنها "صريحة ومباشرة ولم تشهد توترًا".