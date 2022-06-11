متوسط سعر البنزين بأمريكا يتخطى الـ 5 دولارات للغالون للمرة الأولى
تخطى متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة مستوى 5 دولارات للغالون للمرة الأولى على الإطلاق.
وكان قد اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن؛ صناعة النفط الأميركية، وشركة إكسون موبيل، على وجه الخصوص، يوم الجمعة، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في أكثر من أربعة عقود.
وقال بايدن؛ الذي تولى منصبه متعهداً بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، إنه يأمل في تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل، وفق ما نقلته رويترز.
لكنه وجّه أيضاً تحذيراً للقطاع، الذي قفزت أرباحه مع زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن المستهلكين يدفعون مقابلاً أكثر من مجرد ارتفاع تكاليف العمالة والشحن.