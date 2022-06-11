متوسط سعر البنزين بأمريكا يتخطى الـ 5 دولارات للغالون للمرة الأولى

وقال بايدن؛ الذي تولى منصبه متعهداً بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، إنه يأمل في تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل، وفق ما نقلته رويترز.