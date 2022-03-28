مثلهم تحت حطام المنازل .. دفن جثث 5 آلاف شخص في ماريوبول منذ الغزو الروسي

قتل 5 آلاف شخص على الأقل في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا، منذ أن بدأ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، بحسب ما ذكرت مستشارة الرئاسة الأوكرانية تيتيانا لوماكينا، اليوم (الاثنين).