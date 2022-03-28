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مثلهم تحت حطام المنازل .. دفن جثث 5 آلاف شخص في ماريوبول منذ الغزو الروسي

تدمير 40 % من مساكن المدينة وتضرر 90 % منها
مثلهم تحت حطام المنازل .. دفن جثث 5 آلاف شخص في ماريوبول منذ الغزو الروسي
مواطنة أوكرانية تبكي في مدينة ماريوبول عقب قصف روسي لمنازل سكنية
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قتل 5 آلاف شخص على الأقل في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا، منذ أن بدأ الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، بحسب ما ذكرت مستشارة الرئاسة الأوكرانية تيتيانا لوماكينا، اليوم (الاثنين).

وقالت تيتيانا لوماكينا: "دُفن نحو خمسة آلاف شخص، لكن عمليات الدفن توقّفت قبل 10 أيام بسبب القصف الروسي المتواصل"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكرت المستشارة أن "عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى 10 آلاف شخص، نظرًا لتقدير عدد الأشخاص العالقين تحت الركام".

من جهة أخرى، بيّن المتحدث باسم رئيس بلدية مدينة ماريوبول، أن نحو 90 في المائة من المباني في ماريوبول تضررت، بينما دُمرت نحو 40 بالمائة منها.

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الأزمة الأوكرانية الروسية
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ماريوبول
مستشارة الرئاسة الأوكرانية
تيتيانا لوماكينا

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