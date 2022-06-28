مجاعات محتملة.. "5 مليارات" من قادة "G 7" لتعزيز أمن العالم الغذائي

وتمنع الحرب في أوكرانيا -وهي الآن في شهرها الخامس- الحبوب من مغادرة موانئ أوكرانيا، وتجعل الطعام أكثر تكلفة حول العالم؛ حيث يحذر الخبراء ومنظمات المساعدات من مجاعات محتملة في مناطق بإفريقيا، وتلقي موسكو مسؤولية أزمة الغذاء على العقوبات الغربية.