مجاعة وذروة لأسعار النفط.. خبير روسي يُحذّر: سيعترف الغرب بالذنب!

ورجّح الخبير الروسي أن دولًا مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ستكون قادرة على دعم اقتصادها ومنع الأزمة من التطور؛ مضيفًا: "لكن دولًا مثل اليونان وإيطاليا وقبرص وإسبانيا؛ في أحسن الأحوال ستكون قادرة على إنقاذ الوضع من خلال تراكم الديون، وأوروبا تعرف جيدًا ما هي أزمة الديون".