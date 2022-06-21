مجددًا.. أمريكا تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد

قررت الولايات المتحدة الحد من استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، لتنضم مجددًا إلى معظم دول العالم، بما في ذلك جميع دول حلف شمال الأطلسي، في حظر استخدام الأسلحة؛ بحسب ما أفاد البيت الأبيض، اليوم "الثلاثاء".

