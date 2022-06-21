مجددًا.. أمريكا تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد

قررت الولايات المتحدة الحد من استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، لتنضم مجددًا إلى معظم دول العالم، بما في ذلك جميع دول حلف شمال الأطلسي، في حظر استخدام الأسلحة؛ بحسب ما أفاد البيت الأبيض، اليوم "الثلاثاء".
وذكر البيت الأبيض في بيان أن هذه الخطوة تعكس اعتقاد الرئيس جو بايدن بأن الألغام الأرضية لها تأثير غير متناسب على المدنيين بمن فيهم الأطفال، بعد فترة طويلة من توقف القتال.
وبهذا القرار تعود أمريكا إلى السياسة التي كانت متّبعة قبل قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السماح باستخدام هذه الألغام وإنتاجها في فبراير 2020.