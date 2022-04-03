مجدداً.. إيران تعلن أن التوصل للاتفاق النووي بات وشيكاً

وقال "عبداللهيان" خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، ونقلنا مقترحاتنا بشأن القضايا المتبقية إلى الولايات المتحدة عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنریكي مورا، والآن الكرة في ملعب أمريكا"، وفقاً لـ"فرانس 24".