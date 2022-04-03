مجدداً.. إيران تعلن أن التوصل للاتفاق النووي بات وشيكاً

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين القوى الكبرى وإيران بات وشيكا.
وقال "عبداللهيان" خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، ونقلنا مقترحاتنا بشأن القضايا المتبقية إلى الولايات المتحدة عبر ممثل الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنریكي مورا، والآن الكرة في ملعب أمريكا"، وفقاً لـ"فرانس 24".
ولا يتواصل الوفدان الإيراني والأمريكي في فيينا بشكل مباشر، لكنّ رسائلهما تمرر عبر مشاركين آخرين والاتحاد الأوروبي، منسق المحادثات.
وسبق أن أعلن مسؤولون إيرانيون أكثر من مرة أن الاتفاق النووي الإيراني أصبح أقرب من أي وقت مضى.