مجدداً.. إيران تقصف شمال العراق بذريعة استهداف مسلحين مناوئين لها

قصف الحرس الثوري الإيراني، اليوم (الأربعاء)، منطقة شمالي أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.
وأفاد التلفزيون بأنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن، وأن تفاصيل الهجوم ستعلن قريباً، وفقاً لـ"رويترز".
من جهتها، بيّنت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، أن الحرس الثوري استهدف في وقت سابق مسلحين أكرادًا إيرانيين متمركزين في شمال العراق.
من ناحيتها، أوضحت وسائل إعلام كردية عراقية، أن قذيفة مدفعية سقطت في قرية بمنطقة سيدكان قرب الحدود الإيرانية، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي أربيل.
وشنّ الحرس الثوري الإيراني في مارس الماضي، هجوماً على أربيل، ذكرت حكومة إقليم كردستان العراق أنه استهدف مناطق سكنية مدنية، ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق.