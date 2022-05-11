مجدداً.. إيران تقصف شمال العراق بذريعة استهداف مسلحين مناوئين لها

من ناحيتها، أوضحت وسائل إعلام كردية عراقية، أن قذيفة مدفعية سقطت في قرية بمنطقة سيدكان قرب الحدود الإيرانية، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي أربيل.