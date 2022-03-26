مجدداً .. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس للبلاد

أخفق البرلمان العراقي مرة أخرى اليوم (السبت) في انتخاب رئيس للبلاد، بعد أن قاطعت جماعات مدعومة من إيران الجلسة في انتكاسة لتحالف كان قد فاز في الانتخابات بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهدد بإبعاد تلك الجماعات عن السياسة.