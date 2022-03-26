مجدداً .. البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس للبلاد

أخفق البرلمان العراقي مرة أخرى اليوم (السبت) في انتخاب رئيس للبلاد، بعد أن قاطعت جماعات مدعومة من إيران الجلسة في انتكاسة لتحالف كان قد فاز في الانتخابات بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهدد بإبعاد تلك الجماعات عن السياسة.
وطرح تحالف "الصدر" ريبار أحمد، مسؤول المخابرات الكردي المخضرم، ووزير الداخلية الحالي في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي، ولكن 202 نائباً فقط من أصل 329 كانوا
حاضرين وهو ما يقل عن نصاب الثلثين المطلوب لاختيار شخص جديد يتولى هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير بينما قاطع 126 نائبًا الجلسة.
وسيمثل فوز حلفاء "الصدر" تهديدًا باستبعاد حلفاء طهران من السلطة لأول مرة منذ سنوات.