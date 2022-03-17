"مجرم حرب".. الكرملين عن عدم رد بوتين على بايدن: رئيسنا "مثقف"

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية دولية حكيمة ومثقفة، موضحًا أن هذا ما يمنعه من أن يرد على التصريحات غير المقبولة للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن تصريح الرئيس الأمريكي بشأن الرئيس الروسي غير مقبول، مؤكدًا على أنه لا يحق لرئيس دولة قامت بقصف عدة دول أخرى التصريح بمثل هذه الكلمات.
وردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر تصريحات بايدن هذه طريقًا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات، أضاف بيسكوف: "رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".
وأردف المتحدث باسم الكرملين أن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها بايدن، "سبق أن قلت بالأمس، إنه غير مسموح بها على الإطلاق، وغير مقبولة، ولا تُغتفر، والأهم من ذلك، ربما لا يحق لرئيس الدولة التي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، أن يصرح بها".
وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، بأنه يعتبر الرئيس الروسي "مجرم حرب".