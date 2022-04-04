"مجزرة بوتشا".. الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يشكلان فريقاً للتحقيق في "جرائم الحرب"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عن تشكيل فريق مشترك مع أوكرانيا للتحقيق في "جرائم حرب"، بعد ظهور صور مروعة تنبئ عن احتمال ارتكاب "مجزرة" في بلدة بوتشا القريبة من كييف، في أعقاب انسحاب القوات الروسية من المنطقة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "إن الاستجابة العالمية ضرورية، وهناك محادثات جارية بين يوروجست والمحكمة الجنائية الدولية لتوحيد الجهود، لأن تكون المحكمة جزءاً من فريق التحقيق المشترك".
وأضافت أورسولا فون عبر "تويتر": "سيسمح مثل هذا النهج المنسق من السلطات الأوكرانية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والوكالات والمحكمة الجنائية الدولية بجمع الأدلة وتحليلها ومعالجتها بأكثر الطرق الممكنة اكتمالاً وفعالية، ولقد كلفت مفوض العدل ديدييه رايندرز بمتابعة المدعي العام الأوكراني والاتصال به".
بينت أن المفوضية ستقدم كل الدعم التقني والمالي الضروري لجميع التحقيقات، التي يقودها الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن الاتحاد مستعد لتعزيز هذا الجهد بإرسال فرق تحقيق على الأرض، لدعم أجهزة النيابة العامة الأوكرانية.