"مجزرة بوتشا".. الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يشكلان فريقاً للتحقيق في "جرائم الحرب"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، عن تشكيل فريق مشترك مع أوكرانيا للتحقيق في "جرائم حرب"، بعد ظهور صور مروعة تنبئ عن احتمال ارتكاب "مجزرة" في بلدة بوتشا القريبة من كييف، في أعقاب انسحاب القوات الروسية من المنطقة.