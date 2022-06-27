مجزرة حوثية بالمسيرات.. مقتل طفل وإصابة 7 من أسرة واحدة جنوب الحديدة

قتل طفل وأصيب سبعة آخرون، بينهم نساء وأطفال، اليوم الاثنين، في مجزرة حوثية بحق المدنيين خلفها قصف مباشر بالطيران المسير على قرية سكنية، جنوب الحديدة، غرب اليمن، وفقاً للعربية نت.