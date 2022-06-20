مجزرة مروعة.. مسلحون يقتلون 260 إثيوبياً على الأقل غرب البلاد

قُتل 260 مدنياً على الأقل، في هجوم شنّه مسلحون في منطقة أوروميا غربي إثيوبيا، اليوم (الاثنين)، بحسب ما ذكر شاهدان من السكان، قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية.