مجزرة مروعة.. مسلحون يقتلون 260 إثيوبياً على الأقل غرب البلاد

قُتل 260 مدنياً على الأقل، في هجوم شنّه مسلحون في منطقة أوروميا غربي إثيوبيا، اليوم (الاثنين)، بحسب ما ذكر شاهدان من السكان، قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية.
وبين الساكن الأول أن عدد القتلى 260 ضحية، فيما أفاد الشاهد الثاني بأن عددهم 320، وفقاً لـ"رويترز".
ولم يرد المتحدث باسم إقليم أوروميا هايلو أدوجنا، والمتحدث العسكري الإثيوبي الكولونيل جيتنت أداني على طلبات للتعليق.
وندد رئيس الوزراء آبي أحمد في وقت سابق اليوم، بما وصفه بـ"أعمال مروعة" في أوروميا.
وقال "أحمد" عبر "تويتر": "الهجمات على المدنيين الأبرياء، وتدمير سبل العيش على يد القوات غير الشرعية وغير النظامية أمر غير مقبول".