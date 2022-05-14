مجلس الأمن الدولي يطالب بتحقيق فوري في مقتل شيرين أبو عاقلة

أدان مجلس الأمن الدولي، قتل شيرين أبو عاقلة، الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة الإخبارية، ودعا إلى تحقيق فوري في ظروف قتلها.
وجاءت هذه الخطوة، بعد الغضب الذي أثارته مهاجمة الشرطة الإسرائيلية لجنازة شيرين.
وكانت شيرين (51 عامًا) قد أصيبت بطلق ناري أودى بحياتها، أثناء تغطية اقتحام عسكري إسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء.
وقد أدى مقتلها إلى تصاعد مشاعر الغضب.
وقال مجلس الأمن الدولي في بيان صدر عنه الجمعة: إن أعضاءه طالبوا "بتحقيق شامل وفوري وشفاف وعادل في عملية القتل، وأكد ضرورة محاسبة المسؤولين".