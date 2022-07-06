مجلس التعاون والبرلمان العربي يُرحِّبان باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن بمناسبة عيد الأضحى

وثمَّن جهود مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة السارية منذ تجديدها شهرَين إضافيَّين مطلع يونيو الماضي تماشيًا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن عبر تسوية سلمية شاملة، مؤكدًا أن تثبيت الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، مثمنًا جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية والأطراف كافة في تثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، التي ستثمر استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل، يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الوحدة والأمن والسلام والاستقرار، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.