مجلس السيادة اليمني.. ترحيب من الجامعة العربية والأردن بقرار "هادي"

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارًا بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وبنقل كافة صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأكد "أبو الغيط" في بيانٍ له اليومَ، دعمه لمجلس القيادة الجديد، كتجسيد للشرعية اليمنية، معربًا عن أمله في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام.

ودعا الأمين العام مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يشكل اليمن تهديدًا على أي من جيرانه.

وفي سياق ذي صلة رحّبت الحكومة الأردنية اليوم بإنشاء مجلس قيادة رئاسي في اليمن؛ وفقًا للدستور اليمني وتطبيقًا لبنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ونقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية اليمنية، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، أن الأردن تدعم جهود حل الأزمة اليمنية وصولًا إلى حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه ويلبي تطلعاته في الأمن والسلام.

وأضاف السفير "أبو الفول" أن الأردن تُثَمّن الدعم العاجل الذي أعلنت عنه اليوم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.