مجلس الشيوخ الأمريكي يدين بوتين بالإجماع باعتباره "مجرم حرب"

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، اليوم، على قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ باعتباره مجرم حرب، في اتحادٍ نادرٍ بالكونجرس الذي يشهد انقساماً شديداً.
ويشجّع القرار، الذي قدّمه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام؛ ودعمه أعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ودولاً أخرى، على استهداف الجيش الروسي في أيّ تحقيقٍ بارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفق "رويترز"، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر؛ في كلمة ألقاها بقاعة المجلس قبل التصويت "انضممنا جميعاً في هذه القاعة، ديمقراطيين وجمهوريين، إلى القول: إن فلاديمير بوتين؛ لا يمكنه الإفلات من المساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت ضد الشعب الأوكراني".