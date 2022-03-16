مجلس الشيوخ الأمريكي يدين بوتين بالإجماع باعتباره "مجرم حرب"

ووفق "رويترز"، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر؛ في كلمة ألقاها بقاعة المجلس قبل التصويت "انضممنا جميعاً في هذه القاعة، ديمقراطيين وجمهوريين، إلى القول: إن فلاديمير بوتين؛ لا يمكنه الإفلات من المساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت ضد الشعب الأوكراني".