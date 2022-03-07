مجلس النواب الأميركي يدرس فرض حظر على النفط الروسي

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، الأحد، إن المجلس يدرس قانوناً لحظر استيراد النفط الروسي، وإن الكونغرس يعتزم اعتماد عشرة مليارات دولار هذا الأسبوع مساعدات لأوكرانيا، رداً على الحرب الروسية على أوكرانيا.