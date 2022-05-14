مجموعة الدول السبع: سنعمل على ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي أبدًا

وجاء في بيان مشترك صدرت عن مجموعة السبع الكبار (التي تضم بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في أعقاب جلسة وزراء خارجيتها: "متمسكون بضمان ألا تطور إيران سلاحًا نوويًا أبدًا. نؤكد دعمنا لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها بالكامل. لا يزال الحل الدبلوماسي أفضل طريق للحد من البرنامج النووي الإيراني".