مجموعة السبع تُحذر من أزمة حبوب بسبب حرب أوكرانيا

وقال كوليبا إن بلاده لا تزال على استعداد للتحدث مع روسيا حول إلغاء حظر إمدادات الحبوب العالقة في صوامع أوكرانيا، وأيضًا حول التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب نفسها، لكنها لم تتلقَّ حتى الآن "أي ردود فعل إيجابية" من موسكو.