محطة تشيرنوبل النووية تتوقف بشكل كامل على خلفية الهجوم الروسي

كانت قد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بُعد للمواد النووية في تشرنوبيل، المنشأة النووية القريبة من كييف، والخاضعة حالياً لسيطرة القوات الروسية، توقّفت عن إرسال البيانات إليها.