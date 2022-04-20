محكمة بريطانية تُصدر أمرًا بترحيل "أسانج" إلى الولايات المتحدة

ووفق "رويترز" لا يعني هذا الأمر انقضاء الخيارات القانونية المتوفرة أمام "أسانج" لتفادي ترحيله إلى الولايات المتحدة، ولا يزال بإمكان محاميه اللجوء إلى "باتيل" بطلب إلغاء الأمر في غضون أربعة أسابيع، وكذلك تقديم طعن عليه إلى المحكمة العليا.