مدمرة أمريكية تغضب الصين

أبحرت سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان، اليوم "السبت"، في إطار ما يسميه الجيش الأمريكي نشاطًا اعتياديًا؛ مما أثار غضب الصين.

وذكر الأسطول السابع الأمريكي أن المدمرة "رالف جونسون"، وهي من طراز آرلي بيرك، وتحمل صواريخ موجهة؛ أبحرت عبر المياه الدولية بصورة اعتيادية؛ وفقًا لـ"رويترز".

من جانبه بين المتحدث باسم الأسطول السابع نيكولاس لينجو، أن عبور السفينة مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة المفتوحة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن الجيش الأمريكي يحلّق ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي.