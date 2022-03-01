"مروا من هنا".. شاهد تدمير رتل عسكري روسي في خاركيف

"من هنا مروا جميعًا.. من هنا.. ما خلفوا غير الحطام".. أظهر فيديو من مدينة الشعر والفن خاركيف الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بقايا وحطام رتل عسكري روسي مدمر؛ بينما يقوم جنود أوكرانيون بمعاينة المركبات المدمرة.

وحسب موقع "الحرة"، أظهر فيديو جديد نشرته قناة "نكستا"، جنودًا أوكرانيين بجانب رتل عسكري روسي مدمر، في مدينة خاركيف شرق أوكرانيا.

ونشرت "نكستا" الفيديو على صفحتها الموثقة بموقع تويتر، ويظهر الجنود بشعارات الجيش الصفراء على لباسهم العسكري، وهم يتجولون قرب الآليات الروسية المدمرة. و"نكستا" هي قناة بيلاروسية تقول إنها "من أكبر وسائل الإعلام" في شرق أوروبا، وتهتم بنشر أخبار الحرب في أوكرانيا.

ويُذكر أن خاركيف، هي ثاني أكبر مدن أوكرانيا، وتقع على الحدود مع روسيا، وتعد "مدينة الشعر والفن والتجارة والصناعة والاكتشافات العلمية؛ لكنها الآن ركيزة أساسية في الكفاح من أجل مستقبل أوكرانيا"؛ وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

وواجهت خاركيف "بعض أعنف المعارك منذ أن توغلت القوات والدبابات والطائرات الحربية الروسية عبر الحدود" الخميس الماضي، ولا يوجد إحصاء رسمي للضحايا في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، والتي تتعرض للقصف بشكل متواصل. وتستمر المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في خاركيف التي يغلب على سكانها النطق باللغة الروسية، ومن غير المرجح أن تتخلى موسكو عن هجومها عليها؛ لأنها "أصبحت مركزية لتقدم روسيا للسيطرة على المنطقة الشرقية في أوكرانيا"؛ بحسب الصحيفة.

وأفاد مسؤولون غربيون في مجال الدفاع وحكومة كييف، بأن القوات الأوكرانية تمكنت حتى الآن من إبقاء مدن البلاد الرئيسية خارج قبضة الروس، رغم التوغلات في العاصمة كييف، وخاركيف.