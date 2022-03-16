مسؤولة أوكرانية تكشف عن مقتل أكثر من 100 طفل خلال الحرب

أعلنت المدعية العامة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن 103 أطفال قُتِلوا حتى الآن خلال الحرب في أوكرانيا.

وقالت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا على "فيسبوك": القوات الروسية قصفت أكثر من 400 مؤسسة تعليمية، تم تدمير 59 منها.

ووفق "رويترز"، لم يتم التحقق من هذه المعلومات على الفور.

وكشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن أحدث حصيلة مؤكدة للضحايا المدنيين في أوكرانيا تبلغ 691 قتيلاً و1143 مصاباً منذ بدء الغزو الروسي قبل 20 يوماً.

وارتفعت حصيلة القتلى المدنيين الجديدة، التي تضم 48 طفلاً، من 636 قتيلاً مدنياً طبقاً للتقرير السابق أول من أمس الاثنين.

ويرصد مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة عدد القتلى والمصابين في البلاد.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أنه يُعتقد بأن العدد الفعلي للقتلى المدنيين أكبر بكثير؛ بسبب القتال العنيف في بعض المناطق، ونظرًا لتأخر الإبلاغ عن الضحايا من إيزيوم في منطقة خاركيف، ومدينة ماريوبول في جنوب البلاد وفولنوفاخا في إقليم دونيتسك.