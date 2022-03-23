العالم
مسؤولة روسية: "بوتين" سيشارك في اجتماعات "العشرين" بإندونيسيا
قالت: جاكرتا لم تستسلم للضغوط وموسكو مستعدة للوفاء بطلبات القمح
كشفت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبيفا، أن الرئيس فلاديمير بوتين؛ يعتزم حضور اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام.
ونقلت "بلومبيرج"، اليوم، عن السفيرة قولها إن روسيا تقدّر عدم رضوخ إندونيسيا للضغط لتحويل تركيز مجموعة العشرين بعيداً عن التعافي الاقتصادي.
وتابعت، أن روسيا مستعدة للوفاء بطلب القمح لإندونيسيا. وأضافت أن عقود الأسلحة مع إندونيسيا مازالت قائمة ولم تقابل بأيّ رفضٍ رسمي من الحكومة.