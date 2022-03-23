مسؤولة روسية: "بوتين" سيشارك في اجتماعات "العشرين" بإندونيسيا

سفيرة روسيا لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبيفا

العالم

مسؤولة روسية: "بوتين" سيشارك في اجتماعات "العشرين" بإندونيسيا

قالت: جاكرتا لم تستسلم للضغوط وموسكو مستعدة للوفاء بطلبات القمح
سبق
سبق

كشفت سفيرة روسيا لدى إندونيسيا ليودميلا فوروبيفا، أن الرئيس فلاديمير بوتين؛ يعتزم حضور اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا هذا العام.

ونقلت "بلومبيرج"، اليوم، عن السفيرة قولها إن روسيا تقدّر عدم رضوخ إندونيسيا للضغط لتحويل تركيز مجموعة العشرين بعيداً عن التعافي الاقتصادي.

وتابعت، أن روسيا مستعدة للوفاء بطلب القمح لإندونيسيا. وأضافت أن عقود الأسلحة مع إندونيسيا مازالت قائمة ولم تقابل بأيّ رفضٍ رسمي من الحكومة.

روسيا
إندونيسيا
سفيرة روسيا لدى إندونيسيا
ليودميلا فوروبيفا

أخبار قد تعجبك

No stories found.