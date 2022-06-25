مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يجري مناقشات حاسمة في إيران حول "النووي"

بدأ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم "السبت"، في طهران؛ مناقشات حاسمة ترمي إلى إحياء المحادثات حول الملف النووي الإيراني، الملفّ الذي يسبب توتّر العلاقات بين إيران والأسرة الدولية منذ وقت طويل.
وعقد "بوريل" لقاءً مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا".
وقال "بوريل" عبر "تويتر" قبل اللقاء: "إن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015، والتغلب على الخلافات الحالية".
ومن المقرّر أن يغادر "بوريل" إيران خلال النهار على أبعد تقدير.