مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يجري مناقشات حاسمة في إيران حول "النووي"

بدأ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم "السبت"، في طهران؛ مناقشات حاسمة ترمي إلى إحياء المحادثات حول الملف النووي الإيراني، الملفّ الذي يسبب توتّر العلاقات بين إيران والأسرة الدولية منذ وقت طويل.