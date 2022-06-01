مسؤول بالبنتاجون: أي توسع تركي بشمال سوريا سيعرضها لعقوبات أمريكية

وأشار إلى أن إدارة البيت الأبيض لا تستبعد أن يُقدم الكونغرس على فرض مزيدٍ من العقوبات على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما لو أقدم على هذه الخطوة، التي وبحسب تعبيره، "تعرّض أصدقاء أمريكا داخل سوريا من وحدات حماية الشعب الكردي وقوات سوريا الديمقراطية" للتهديد الأمني والاقتصادي والمعيشي.