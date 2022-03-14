مسؤول روسي يعترف ببطء غزو أوكرانيا

وفي أوضح إقرار روسي علني حتى الآن بأن غزو أوكرانيا لا يسير وفقاً للخطة الموضوعة، قال "زولوتوف" الذي كان مسؤولاً في السابق عن أمن الرئيس فلاديمير بوتين الشخصي: "إن الإيقاع أبطأ من المتوقع"، وفقاً لـ"الشرق".