مسؤول روسي يعترف ببطء غزو أوكرانيا

اعترف رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، بأن "العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا لا تسير بالسرعة التي أرادها الكرملين".
وفي أوضح إقرار روسي علني حتى الآن بأن غزو أوكرانيا لا يسير وفقاً للخطة الموضوعة، قال "زولوتوف" الذي كان مسؤولاً في السابق عن أمن الرئيس فلاديمير بوتين الشخصي: "إن الإيقاع أبطأ من المتوقع"، وفقاً لـ"الشرق".
وأضاف: "أود أن أقول نعم، ليس كل شيء يسير بالسرعة التي نودها، لكننا نمضي صوب هدفنا خطوة خطوة وسيكون النصر لنا".
وأرجع "زولوتوف" تباطؤ الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ما دعاه بـ"قوى أوكرانية يمينية متطرفة تختبئ خلف المدنيين".