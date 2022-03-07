مسؤول كويتي: العالم العربي يواجه تطورات بالغة الخطورة تستوجب التعاون

أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني أن المنطقة العربية تمر الآن بتحديات جسيمة تفرض علينا العمل جميعًا على تقديم الدعم للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تمثل قضية العرب الأولى.
جاء ذلك في كلمة "القحطاني" خلال افتتاح أعمال الدورة العادية الـ 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة بعد غد الأربعاء بمقر الجامعة.
وقال "القحطاني" إن ما يشهده العالم العربي اليوم من تطورات بالغة الخطورة يستوجب التنسيق والتعاون فيما بيننا وإعطاء الأولوية للتنسيق العربي في مواجهة التحديات الدولية التي تنعكس على منطقتنا العربية، ولا سيما التطورات الأخيرة في أوكرانيا.
وجدد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي تأكيد موقف الكويت الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.