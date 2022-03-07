مسؤول كويتي: العالم العربي يواجه تطورات بالغة الخطورة تستوجب التعاون

وقال "القحطاني" إن ما يشهده العالم العربي اليوم من تطورات بالغة الخطورة يستوجب التنسيق والتعاون فيما بيننا وإعطاء الأولوية للتنسيق العربي في مواجهة التحديات الدولية التي تنعكس على منطقتنا العربية، ولا سيما التطورات الأخيرة في أوكرانيا.