مساعدات عسكرية بريطانية إضافية لأوكرانيا بـ375 مليون دولار

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى أوكرانيا حتى الآن، وفي الأسبوع الماضي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 20 مليار دولار؛ وفق "سكاي نيوز".