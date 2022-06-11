مستشار الرئيس الأوكراني: المفاوضون الروس فرضوا شروط استسلام لا تفاوض

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني، أن رغبة روسيا بقضم الأراضي الأوكرانية تسببت بتوقف المفاوضات، ولم يكن من الممكن وقف الحرب عبر التفاوض.
وقال مستشار زيلينسكي: عدد القتلى الأوكرانيين والروس هائل في شرق أوكرانيا، والمفاوضون الروس فرضوا شروط استسلام لا تفاوض.
وأضاف أن القوات الروسية فوجئت بقدرات الجيش الأوكراني، وعلى الروس التراجع إلى حدود ما قبل 24 فبراير للعودة للتفاوض.
وقال إن القرارات الرئيسية بيد بوتين وحده، مضيفًا: على بوتين إعلان الجلوس مع الرئيس الأوكراني للتفاوض.
وأضاف أن الحرب في شرق أوكرانيا حرب مدفعية ثقيلة، القوات الروسية تدمر البنية التحتية لمدن شرق أوكرانيا.