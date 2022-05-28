مستشار الرئيس الأوكراني: لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا مع استمرار كذبها

قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك، اليوم "السبت": "لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا، فالقوة وحدها هي التي يمكنها وقف الغزو الروسي".
وأضاف "بودولياك" في رسالة عبر "تيليجرام": "أي اتفاق مع روسيا لا يساوي شيئًا، هل يمكن التفاوض مع بلد يكذب دائمًا باستخفاف وبأسلوب دعائي؟"؛ وفقًا لـ"يورونيوز".
وتابع: "أثبتت روسيا أنها بلد همجي يهدد أمن العالم. لا يمكن ردع أي همجي سوى بالقوة".
وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهام بالمسؤولية عن تعثر محادثات السلام، وكانت آخر جولة مفاوضات مباشرة معروفة بين الجانبين في 29 مارس "آذار" الماضي.