مستشار الرئيس الأوكراني: لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا مع استمرار كذبها

قال مستشار الرئيس والمفاوض الأوكراني ميخائيلو بودولياك، اليوم "السبت": "لا يمكن الوثوق في أي اتفاق مع روسيا، فالقوة وحدها هي التي يمكنها وقف الغزو الروسي".