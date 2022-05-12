مسلحون أكراد يقصفون الأراضي التركية بصواريخ وقذائف مورتر

وتخضع منطقة كوباني لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية وامتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرُّدًا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984.أصيب أربعة جنود أتراك ومدني واحد، في قصف بصواريخ وقذائف مورتر أطلقها مسلحون أكراد من سوريا على نقطة عسكرية حدودية في جنوب شرق تركيا، اليوم "الخميس"؛ بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.