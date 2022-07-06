مسلحون ينصبون كمينًا لموكب الرئيس النيجيري

نصب مسلحون مجهولون كمينًا لموكب يتقدم الرئيس النيجري محمد بخاري، في ولاية كاتسينا بشمال البلاد؛ ما أسفر عن إصابة شخصين؛ بحسب ذكر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية في بيان، اليوم "الأربعاء".
وأوضح المتحدث أن "بخاري" لم يكن موجودًا في موكب السيارات التي كانت تحمل فريقًا يسبق الرئيس من الحراس ومسؤولي المراسم والإعلام في طريقها إلى بلدة دورا مسقط رأس "بخاري"، بالقرب من الحدود مع النيجر؛ وذلك للاستعداد لعطلة عيد الأضحى.
وأضاف أن المهاجمين فتحوا النار على الموكب، لكن رجال الجيش والشرطة والأمن المرافقين للموكب صدّوا الهجوم؛ وفقًا لـ"رويترز".