مسلحون ينصبون كمينًا لموكب الرئيس النيجيري

وأوضح المتحدث أن "بخاري" لم يكن موجودًا في موكب السيارات التي كانت تحمل فريقًا يسبق الرئيس من الحراس ومسؤولي المراسم والإعلام في طريقها إلى بلدة دورا مسقط رأس "بخاري"، بالقرب من الحدود مع النيجر؛ وذلك للاستعداد لعطلة عيد الأضحى.