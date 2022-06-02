مسلحٌ يقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مجمع طبي بأوكلاهوما وينتحر

قُتِل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، برصاص مسلح أطلق النار من بندقية في مجمع طبي قبل أن ينتحر؛ بحسب ما أفادت به السلطات.
وقالت شرطة المدينة في بيانٍ نَشَرته على تويتر: "بوسعنا أن نؤكد مقتل أربعة أشخاص، أحدهم مطلق النار"، خلال الحادثة التي وقعت في مبنى تابع لمجمع سينت فرانسيس الطبي.
وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق، أن وحداتها تَدَخّلت إثر ورود بلاغ عن وجود "رجل مسلح ببندقية" في المبنى.
وبحسب البيان؛ فإن "عناصر الشرطة يقومون حاليًا بتفتيش كل غرفة من غرف المبنى؛ للتأكد من عدم وجود أي تهديد"؛ مشيرة إلى أن إطلاق النار أسفر أيضًا عن سقوط "العديد من الجرحى" دون أن تُحدد عددهم أو مدى خطورة إصاباتهم.
من جهته قال عضو مجلس بلدية المدينة جايمي فاولر لقناة تلفزيونية محلية: إن مطلق النار انتحر.
وأضاف أن "ثلاثة مارة أبرياء قتلوا".