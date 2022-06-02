مسلحٌ يقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مجمع طبي بأوكلاهوما وينتحر

وبحسب البيان؛ فإن "عناصر الشرطة يقومون حاليًا بتفتيش كل غرفة من غرف المبنى؛ للتأكد من عدم وجود أي تهديد"؛ مشيرة إلى أن إطلاق النار أسفر أيضًا عن سقوط "العديد من الجرحى" دون أن تُحدد عددهم أو مدى خطورة إصاباتهم.