مشرعون أمريكيون يكشفون خطة لحظر استيراد منتجات الطاقة الروسية

ويأتي إقرار هذه القائمة فيما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ألمح إليها قبل يومين، في مسعى للرد على عقوبات يجري فرضها من دون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.