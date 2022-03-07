مشرعون أمريكيون يكشفون خطة لحظر استيراد منتجات الطاقة الروسية

أعلن مشرعون أمريكيون بارزون، يوم الاثنين، عن خطة لتشريع حظر استيراد منتجات الطاقة الروسية وتعليق العلاقات التجارية العادية مع روسيا، بحسب بيان من المجموعة التي تمثل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وفقًا لسكاي نيوز عربية .
وتفصيلاً، قال المشرعون "اتخاذ هذه الإجراءات سيرسل رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) أن حربه غير مقبولة وأن الولايات المتحدة تقف بحزم مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".
وصدر البيان عن ريتشارد نيل، رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب، ورون وايدن، رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ، وكلاهما ديمقراطي، إضافة إلى نظيريهما الجمهوريين كيفين برادي والسيناتور مايك كرابو.
وذكر المشرعون أن التشريع سيعطي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سلطة زيادة الرسوم الجمركية على بضائع من روسيا وروسيا البيضاء.
بموازاة ذلك، سيطلب التشريع من الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، السعي إلى تعليق مشاركة روسيا في منظمة التجارة العالمية، والدفع نحو وقف الانضمام المقترح لبيلاروسيا إلى منظمة التجارة .
وأحجمت الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها الغربيين عن التدخل العسكري المباشر في أوكرانيا، تفاديًا للاصطدام مع روسيا، لكنها توعدت بالرد على موسكو من خلال حزمة عقوبات وصفت بـ"الصارمة" وغير المسبوقة .
وأقرت الحكومة الروسية، الاثنين، قائمة الدول التي ترتكب أعمالاً تصفها بـ"العدائية"، في خضم العمليات العسكرية التي تجريها البلاد في أوكرانيا المجاورة، وسط تنديد غربي واسع.
ويأتي إقرار هذه القائمة فيما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد ألمح إليها قبل يومين، في مسعى للرد على عقوبات يجري فرضها من دون توقف منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية في 24 فبراير الماضي.
وتشمل القائمة المعادية كلاً من أستراليا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وكندا ولينخشتاين وموناكو ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسان مارينو وسنغافورة والولايات المتحدة وتايوان وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا واليابان.
وكانت موسكو قد تحدثت عن إجراءات عقابية ستتخذها هي الأخرى ردًا على الأعمال العدائية ضدها والتي اتخذتها تلك الدول.