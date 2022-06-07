العالم
مشروع قرار غربي يطالب إيران بالتعاون التام مع "الطاقة الذرية"
يصوت مجلس محافظي الوكالة عليه الخميس
أفاد مصدران دبلوماسيان، اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) رفعت نص قرار إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية.
وأضافا أن النص يطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة، ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو (حزيران) 2020، ويعد كذلك مؤشرًا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في مارس (آذار) الماضي.
ورجح المصدران أن يجرى التصويت على النص الخميس المقبل، تزامناً مع اجتماع مدته أسبوع يعقده مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 عضواً، وفقاً