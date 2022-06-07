مشروع قرار غربي يطالب إيران بالتعاون التام مع "الطاقة الذرية"

وأضافا أن النص يطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة، ويعد الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو (حزيران) 2020، ويعد كذلك مؤشرًا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي في مارس (آذار) الماضي.